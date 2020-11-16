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Глава ВОЗ: создание вакцины не позволит победить пандемию
16.11.2020 20:02
Фото: vk.com
Появление эффективных вакцин будет способствовать контролю за распространением коронавируса, однако само по себе оно не будет означать победу над пандемией. С таким утверждением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
С самого начала пандемии нового коронавируса специалисты понимали, что появление эффективных вакцин может сыграть решающую роль в том, чтобы взять инфекцию под контроль. Однако препараты только "дополнят другие рычаги", но не смогут полностью заменить уже имеющиеся инструменты для борьбы с заболеванием.
Как написал глава ВОЗ в своем твиттере, важно продолжать наблюдения, тестирование и лечение. В целях борьбы с пандемией необходимо соблюдать изоляцию и выявлять контакты, а также побуждать людей проявлять осторожность.
В первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут медработников и пожилых людей, а также представителей других групп риска, отметил Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, это поможет снизить уровень летальных исходов и поддержит систему здравоохранения. Вместе с тем, у опасного вируса пока все еще остается достаточно "много простора для деятельности", предостерег в своем сообщении глава ВОЗ.
Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил по профилактике распространения COVID-19. Теперь людям, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, можно покидать самоизоляцию без сдачи теста. Обновленные правила профилактики будут действовать вплоть до 1 января 2022 года.
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