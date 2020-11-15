Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России утверждены новые правила для контактировавших с больными коронавирусом

15:52

Фото: pronedra.ru



Главный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил по профилактике распространения COVID-19.



Как передает ТАСС, теперь людям, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, можно покидать самоизоляцию без сдачи теста.



Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, в тексте указано, что выходить с самоизоляции можно через две недели.



В документе, который утвердила главный государственный санитарный врач России Анна Попова, также говорится о выписке контактных лиц, у которых не было зафиксировано каких-либо клинических проявлений COVID-19. Они допускаются к занятию трудовой деятельностью или обучению по истечении 14 календарных дней с момента, когда был возможен последний контакт с больным коронавирусом. При этом тестирование на СOVID-19 им проходить не нужно.



Обновленные правила профилактики будут действовать вплоть до 1 января 2022 года.



Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в 85 регионах РФ было зарегистрировано еще 22 778 случаев заражения коронавирусом. Третий день подряд прирост превышает 22 тыс. человек.



Как и прежде, самый высокий уровень наблюдается в Москве, где четвертые сутки подряд выявляют свыше 6 тыс. зараженных COVID-19. В Петербурге зарегистрировали 2 039 инфицированных, в Подмосковье - 810, в Нижегородской области - 403, в Карелии - 353. Более трехсот заразившихся выявили за последние сутки в Архангельской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, а также Красноярском крае.



Автор: Злата Богатова

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