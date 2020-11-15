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СМИ: после задержания мэра Томска его жена выбросила в окно более миллиарда рублей
14:56
Фото: babr24.com
Иван Кляйн с супругой
После того, как правоохранительные органы задержали мэра Томска Ивана Кляйна, его жена пыталась спасти часть средств.
Как пишут региональные СМИ, супруга градоначальника выбросила в окно подушку, в которой находилось около 1,3 млрд рублей.
Женщина пыталась спасти часть средств семьи, когда оперативные сотрудники уже прибыли к ним в дом, пишет "Комсомольская правда". Со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах отмечается, что жена Ивана Кляйна сложила банковские карты в подушку и выбросила в окно. Внизу ее поймал один из водителей предприятия "Томское пиво", которое принадлежит мэру.
Как стало известно, водитель пытался спрятать подушку в автомобиле, но не успел. Силовики, заметив маневр супруги Кляйна, задержали мужчину и обыскали его машину. Как оказалось, жена градоначальника выбросила в подушке несколько карт, выданных различными банками в России и Швейцарии. На счетах в общей сложности находилось более миллиарда рублей.
Ранее суд арестовал Ивана Кляйна, который подозревается в превышении должностных полномочий, на срок до 13 января 2021 года.
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