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СМИ: после задержания мэра Томска его жена выбросила в окно более миллиарда рублей


14:56
Иван Кляйн с супругойФото: babr24.com
Иван Кляйн с супругой

После того, как правоохранительные органы задержали мэра Томска Ивана Кляйна, его жена пыталась спасти часть средств.

Как пишут региональные СМИ, супруга градоначальника выбросила в окно подушку, в которой находилось около 1,3 млрд рублей.

Женщина пыталась спасти часть средств семьи, когда оперативные сотрудники уже прибыли к ним в дом, пишет "Комсомольская правда". Со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах отмечается, что жена Ивана Кляйна сложила банковские карты в подушку и выбросила в окно. Внизу ее поймал один из водителей предприятия "Томское пиво", которое принадлежит мэру.

Как стало известно, водитель пытался спрятать подушку в автомобиле, но не успел. Силовики, заметив маневр супруги Кляйна, задержали мужчину и обыскали его машину. Как оказалось, жена градоначальника выбросила в подушке несколько карт, выданных различными банками в России и Швейцарии. На счетах в общей сложности находилось более миллиарда рублей.

Ранее суд арестовал Ивана Кляйна, который подозревается в превышении должностных полномочий, на срок до 13 января 2021 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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