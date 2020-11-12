Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Мэра Томска задержали по подозрению в превышении полномочий

09:08

Фото: tomsk.ru



Задержанный сегодня, 13 ноября, мэр Томска Иван Кляйн подозревается в превышении должностных полномочий.



Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.



По данным агентства, градоначальнику Томска инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса РФ (превышение должностных полномочий). В случае, если суд признает Ивана Кляйна виновным в такого рода преступлении, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



Официальные источники эти сведения пока не подтвердили.



Обязанности мэра Томска сейчас исполняет Михаил Ратнер, ранее занимавший пост первого заместителя главы местной администрации. Власти работают в штатном режиме, пояснила руководитель городского управления информационной политики и общественных связей Ирина Пахомова.



Иван Кляйн занимает пост мэра Томска, начиная с 2013 года. В прошлом он был депутатом думы Томской области, а также занимался бизнесом, являясь гендиректором ОАО "Томское пиво".



Местные СМИ напоминают о том, что в прошлом уже два мэра становились фигурантами расследований. Первым мэром Томска, который был задержан силовиками на рабочем месте, стал Александр Макаров. Он возглавлял городскую администрацию в период с 1996 по 2006 год.



В конце 2006 года Макарова арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки по семи эпизодам. Позднее его также обвинили в хранении наркотиков. Макаров более двух лет провел в СИЗО, после чего был приговорен к 12 годам и отбывал срок в колонии в Иркутске. Он освободился по УДО летом 2016 года.



Занявший пост мэра в июне 2007 года Николай Николайчук спустя шесть лет выразил намерение уйти с должности из-за "напряженных отношений, сложившихся между областной и городской властью. Отправившись в Севастополь продолжать политическую карьеру, осенью 2014 года он был взят под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и взыскал с него в пользу казны Томска 4,7 миллиона рублей.



Автор: Злата Богатова

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