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В Гонконге 7 человек стали жертвами пожара в ресторане


08:48
В Гонконге 7 человек стали жертвами пожара в ресторанеФото: smi2.net

ЧП случилось в непальском ресторане в Гонконге, передает информационное агентство Синьхуа.

Со ссылкой на местные экстренные службы отмечается, что заведение располагалось в многоквартирном доме на улице Кантонской.

По официальным данным, жертвами возгорания в ресторане стали семь человек, еще десять пострадали и были экстренно госпитализированы. ЧП случилось в ночь на 15 ноября, сообщили представители администрации Специального административного района (САР) Гонконг. Сигнал о пожаре в ресторане непальской кухни поступил на пульт оперативных служб накануне около 20:00 по местному времени.

В числе жертв трагического происшествия - ребенок. Как передают местные СМИ, большинство погибших являются гражданами Непала. Сведений о том, что могло спровоцировать возгорание, из официальных источников пока не поступало.

Прокомментировав случившееся, глава САР Керри Лам выразила глубокую опечаленность и заявила о том, что приложит все свои усилия, чтобы были установлены причины пожара.

Автор: Злата Богатова

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