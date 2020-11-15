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В Перми машина съехала в реку: погибли женщина и ребенок
08:13
Фото: properm.ru
Следственные органы Прикамья по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту трагической гибели женщины и ее четырехлетнего сына. В автомобиле, скатившемся в реку Мулянка, был еще один малолетний ребенок. Мальчика спас очевидец, передает ТАСС.
Правоохранительные органы Прикамья приступили к выяснению всех обстоятельств гибели 37-летней женщины и ее несовершеннолетнего сына. В автомобиле в момент ЧП находились двое детей - двух и четырех лет. Младшего из мальчиков успел спасти очевидец, заметивший, как машина съезжает в реку Мулянка.
По итогам предварительной проверки следственные органы региона приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
Как пояснили в краевом полицейском главке, второй ребенок после происшествия был экстренно госпитализирован. Информации о его состоянии пока нет.
Трагическое происшествие случилось на территории Дзержинского района краевого центра накануне, 15 ноября. В местных СМИ распространились сведения о том, что глава семейства вышел из машины, припаркованной на берегу реки, чтобы зайти в расположенный рядом магазин. Пока он отсутствовал, автомобиль пришел в движение и в считанные минуты оказался в воде. Женщине и старшему из ее сыновей выбраться из салона самостоятельно не удалось.
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