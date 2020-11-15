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Глава Минтранса Савельев заразился COVID-19
15.11.2020 22:48
Фото: smi2.net
Коронавирус подтвержден у нового руководителя Минтранса России Виталия Савельева, который до этого занимал пост главы компании "Аэрофлот".
Об этом сегодня сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на пресс-службу министерства уточняется, что оказался положительным тест на коронавирусную инфекцию, который сдал глава ведомства Виталий Савельев. Информации о состоянии министра пока нет.
Согласно требованиям Роспотребнадзора, министр теперь будет находиться в условиях самоизоляции. Вплоть до его выздоровления и возвращения к рабочей деятельности, обязанности главы ведомства временно будет исполнять первый замминистра Александр Нерадько, котоый также является руководителем Федерального агентства воздушного транспорта.
66-летний Виталий Савельев занял пост главы транспортного министерства 10 ноября, на следующий день после ухода его предшественника Евгения Дитриха.
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