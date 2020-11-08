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Дитрих оставил пост главы Минтранспорта
13:07
Фото: kapital.kz
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в отставку отправлен глава Министерства транспорта Евгений Дитрих.
Как информирует пресс-служба Кремля, от должностей также освобожден министр природы Дмитрий Кобылкин.
Глава РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым количество вице-премьеров с девяти увеличивается до десяти.
Известно также, что от должности освобожден полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов. Соответствующий указ главы государства уже опубликован на сайте Кремля и вступил в силу. На этот пост назначается Владимир Якушев, ранее руководивший Министерством строительства и ЖКХ РФ.
Как пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, обновленный состав правительства будет проходить утверждение, согласно обновлениям, которые ранее были внесены в Конституцию.
Крашенинников подчеркнул, что от нововведений "выигрывает общество, потому что на самом деле все видят, что это за кандидат". Всем претендентам на пост министров предстоит ознакомить Госдуму со своей программой и рассказать о целях на новой должности.
При этом Государственная Дума, утверждая новых членов правительства, "берет на себя ответственность", добавил глава комитета.
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