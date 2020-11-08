Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дитрих оставил пост главы Минтранспорта

13:07

Фото: kapital.kz



Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в отставку отправлен глава Министерства транспорта Евгений Дитрих.



Как информирует пресс-служба Кремля, от должностей также освобожден министр природы Дмитрий Кобылкин.



Глава РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым количество вице-премьеров с девяти увеличивается до десяти.



Известно также, что от должности освобожден полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов. Соответствующий указ главы государства уже опубликован на сайте Кремля и вступил в силу. На этот пост назначается Владимир Якушев, ранее руководивший Министерством строительства и ЖКХ РФ.



Как пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, обновленный состав правительства будет проходить утверждение, согласно обновлениям, которые ранее были внесены в Конституцию.



Крашенинников подчеркнул, что от нововведений "выигрывает общество, потому что на самом деле все видят, что это за кандидат". Всем претендентам на пост министров предстоит ознакомить Госдуму со своей программой и рассказать о целях на новой должности.



При этом Государственная Дума, утверждая новых членов правительства, "берет на себя ответственность", добавил глава комитета.



Автор: Злата Богатова

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