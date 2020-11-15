Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Выпущенные из «китовой тюрьмы» белухи успешно адаптировались в Японском море

15.11.2020 16:21

Фото: steemitimages.com



Спустя год после того, как белухи покинули "китовую тюрьму", им удалось успешно адаптироваться к жизни в Японском море.



Об этом сообщает на своем официальном сайте Приморское отделение Русского географического общества (РГО).



По мнению специалистов, через год после того, как белухи были выпущены в естественную среду обитания, можно с полной уверенностью утверждать, что у них все в порядке. Хотя белух ранее выловили в акватории Охотского моря, а выпускались они в Японское, адаптация прошла успешно. Как стало известно, белух, отпущенных из "китовой тюрьмы", довольно часто видят рыбаки, а также за ними наблюдают отдыхающие.



Специалисты по морским млекопитающим считают, что белухи выглядят вполне упитанными и довольными. Судя по ним, они сейчас находятся в превосходной форме, у них достаточно пищи, и они способны ее добывать самостоятельно. Судя по данным наблюдений, в Охотское море китообразные возвращаться пока не хотят.



За ситуацией следят активисты краевого отделения РГО, которые собирают сведения о встречах с белухами. Они также объясняют местному населению, что делать при внезапном появлении млекопитающих, чтобы не нанести им вред.



В 2018 году в акватории Охотского моря были пойманы порядка сотни белух и косаток. Предполагалось, что их продадут в океанариумы Китая. В ожидании оформления сделок 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя неподалеку от приморского города Находка. Это место зоозащитники и общественность позже окрестили "китовой тюрьмой".



Когда в ситуацию, вызвавшую обширный резонанс, вмешались экологи, а затем и правоохранительные органы, выяснилось, что животных вылавливали с множественными нарушениями действующего законодательства. Вскоре возбудили целый ряд дел - как уголовных, так и административных.



Летом прошлого года животных, содержавшихся в "китовой тюрьме", постепенно начали возвращать в естественную среду обитания. К ноябрю 2019 года специалисты объявили о том, что выпущена последняя партия животных.



Автор: Злата Богатова

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