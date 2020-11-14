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Названы продукты, способные убивать коронавирус
14:31
Фото: vk.com
Немецкие исследователи выяснили, что сок черноплодной рябины в течение пяти минут способен уничтожить около 97% коронавируса.
К такому выводу пришли специалисты Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма.
Немецкие ученые проводили исследование, во время которого вирусы перемешивались с разными натуральными продуктами. Затем смесь выдерживалась в условиях комнатной температуры.
Как показали результаты эксперимента, сок черноплодной рябины способен в течение пяти минут уничтожить 97% коронавируса. В отчете, который опубликован журналом bioRxiv, также отмечается, что натуральные соки и зеленый чай могут эффективно снижать вероятность заражения COVID-19.
Наиболее выраженным противовирусным действием также обладает гранатовый сок. Как утверждают специалисты, после простого полокания горла можно избавиться от 80% патогенов. По мнению ученых, столь разрушительное воздействие указанных натуральных продуктов на вирусные белки обусловлено содержанием растительных полифенолов и кислой средой.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали нетипичное проявление коронавируса. Как рассказала замруководителя по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная, симптом был выявлен в ходе исследования, которое проводилось турецкими учеными. По их данным, из 172-х пациентов, зараженных COVID-19коронавирусом, у 18% отмечалась заложенность ушей.
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