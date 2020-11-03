Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Роспотребнадзоре назвали нетипичное проявление коронавируса

16:44

Фото: uni-cons.ru



В число симптомов коронавирусной инфекции входит заложенность ушей.



Об этом рассказала замруководителя по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.



Как показало исследование, проводившееся турецкими учеными, из 172-х пациентов, зараженных коронавирусом, такой симптом наблюдался у 18%. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пояснила, что среди тех, кто перенес заболевание в легкой форме, коронавирус проявлялся таким образом у 12%. В числе зараженных, у которых COVID-19 имел средне-тяжелую и тяжелую формы, симптом зафиксирован примерно в 3% случаев.



По словам эксперта, заложенность ушей может также указывать на ОРВИ. Симптом угасает по мере исчезновения других признаков болезни. Однако если неприятные ощущения не проходят, следует обратиться к врачу-отоларингологу. Тубоотит способен вызвать такие грозные осложнения как абсцесс головного мозга, менингит и энцефалит, рассказала представительница Роспотребнадзора.



Ранее эксперты сделали прогноз о том, когда заболеваемость коронавирусом понизится до уровня минувшего лета. Как пояснил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, вероятно, это произойдет лишь к следующей весне. В беседе с РИА Новости он отметил, что на срок окажет влияние, как в РФ будут соблюдать меры предосторожности.



Автор: Злата Богатова

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