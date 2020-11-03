ИнтерНовости - новости в стране и мире
Марадона успешно прооперирован из-за субдуральной гематомы
Марадона успешно прооперирован из-за субдуральной гематомы
Скончался 21-летний мужчина, пострадавший при теракте в Вене
Скончался 21-летний мужчина, пострадавший при теракте в Вене
В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-2»
В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-2»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин провел телефонную беседу с ЛукашенкоПутин провел телефонную беседу с Лукашенко
Трампа насторожило внезапное изменение результатовТрампа насторожило внезапное изменение результатов
В Роспотребнадзоре назвали нетипичное проявление коронавирусаВ Роспотребнадзоре назвали нетипичное проявление коронавируса
В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-2»В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-2»
Полиция опровергла информацию о захвате заложников в МосквеПолиция опровергла информацию о захвате заложников в Москве

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Роспотребнадзоре назвали нетипичное проявление коронавируса


16:44
В Роспотребнадзоре назвали нетипичное проявление коронавирусаФото: uni-cons.ru

В число симптомов коронавирусной инфекции входит заложенность ушей.

Об этом рассказала замруководителя по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

Как показало исследование, проводившееся турецкими учеными, из 172-х пациентов, зараженных коронавирусом, такой симптом наблюдался у 18%. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пояснила, что среди тех, кто перенес заболевание в легкой форме, коронавирус проявлялся таким образом у 12%. В числе зараженных, у которых  COVID-19 имел средне-тяжелую и тяжелую формы, симптом зафиксирован примерно в 3% случаев.

По словам эксперта, заложенность ушей может также указывать на ОРВИ. Симптом угасает по мере исчезновения других признаков болезни. Однако если неприятные ощущения не проходят, следует обратиться к врачу-отоларингологу. Тубоотит способен вызвать такие грозные осложнения как абсцесс головного мозга, менингит и энцефалит, рассказала представительница Роспотребнадзора.

Ранее эксперты сделали прогноз о том, когда заболеваемость коронавирусом понизится до уровня минувшего лета. Как пояснил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, вероятно, это произойдет лишь к следующей весне. В беседе с РИА Новости он отметил, что на срок окажет влияние, как в РФ будут соблюдать меры предосторожности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Россияне назвали самого страшного персонажа из фильмов ужасовРоссияне назвали самого страшного персонажа из фильмов ужасов
На западе Эфиопии погибли десятки людейНа западе Эфиопии погибли десятки людей
Российские космонавты проведут в открытом космосе около шести часовРоссийские космонавты проведут в открытом космосе около шести часов
У Эшли Симпсон родился сынУ Эшли Симпсон родился сын
В Ницце задержан возможный соучастник террористаВ Ницце задержан возможный соучастник террориста

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru