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Умер Армен Джигарханян


11:17
Умер Армен ДжигарханянФото: forumdaily.com

Ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.

Как стало известно, выдающийся советский и российский артист театра и кино скончался сегодня ранним утром.

По словам Согомоняна, причиной смерти стали преклонный возраст и болезни Джигарханяна, которому было восемьдесят пять лет.

На печальное известие отреагировала бывшая супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. По ее словам, вместе с Арменом Джигарханяном уходит эпоха "великого театра и великого кинематографа". Речь идет об одном "из лучших поколений наших в истории", представителем которого являлся ее муж, подчеркнула пианистка.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Начиная с 1996 года, актер был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра, оставаясь на этом посту до самого последнего момента.

Артист сыграл в множестве фильмов, хорошо известных и любимых зрителями. Среди наиболее популярных картин с его участием - "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43".

Весной 2018 года Джигарханяна доставили в одну из больниц Москвы, врачи диагностировали у него инфаркт. Артист находился в состоянии комы. Восстановившись, артист смог возвратиться к работе в театре.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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