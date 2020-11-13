Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Умер Армен Джигарханян

11:17

Фото: forumdaily.com



Ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.



Как стало известно, выдающийся советский и российский артист театра и кино скончался сегодня ранним утром.



По словам Согомоняна, причиной смерти стали преклонный возраст и болезни Джигарханяна, которому было восемьдесят пять лет.



На печальное известие отреагировала бывшая супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. По ее словам, вместе с Арменом Джигарханяном уходит эпоха "великого театра и великого кинематографа". Речь идет об одном "из лучших поколений наших в истории", представителем которого являлся ее муж, подчеркнула пианистка.



Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Начиная с 1996 года, актер был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра, оставаясь на этом посту до самого последнего момента.



Артист сыграл в множестве фильмов, хорошо известных и любимых зрителями. Среди наиболее популярных картин с его участием - "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43".



Весной 2018 года Джигарханяна доставили в одну из больниц Москвы, врачи диагностировали у него инфаркт. Артист находился в состоянии комы. Восстановившись, артист смог возвратиться к работе в театре.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 119

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.11.2020 13:08 В Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного века

В Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного века 12.11.2020 17:10 Создателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыканта

Создателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыканта 10.11.2020 20:42 Международный фестиваль Vivacello из-за пандемии перенесли на год

Международный фестиваль Vivacello из-за пандемии перенесли на год 7.11.2020 21:02 В Москве начался Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов

В Москве начался Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов 7.11.2020 20:15 Ученые хотят сохранить уникальную вытегорскую ладью допетровской эпохи