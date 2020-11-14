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Дипломаты проверяют сведения о чеченце, арестованном за терроризм в Италии
14.11.2020 10:59
Фото: smi2.net
Российские дипломаты проверяют сведения об уроженце Чечни, который был арестован правоохранительными органами Италии.
Как написала газета Corriere della Sera, 35-летнего Турко Арсимекова подозревают в причастности к террористическим действиям.
Российское генконсульство в Милане сейчас продолжает проверку сведений, касающихся задержания чеченца. Как передает ТАСС со ссылкой на представителей дипмиссии, уроженца Грозного задержали на севере Италии по подозрению в причастности к терроризму.
По данным итальянской прессы, Турко Арсимеков арестован 12 ноября в городе Варезе. Итальянские следователи уже запросили информацию о 35-летнем уроженце Грозного у российских спецслужб. Известно также, что задержанный чеченец вел крайне закрытый образ жизни. Предположительно, на жизнь он зарабатывал изготовлением поддельных документов. Свои услуги мужчина рекламировал в соцсетях.
В посольстве пояснили, что к ним никаких запросов от итальянских властей по поводу расследования в отношении Арсимекова пока еще не поступало.
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