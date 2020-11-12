Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного века

13:08

Фото: ngs.ru



В ходе археологических раскопок на территории Хакасии ученым удалось отыскать могилу раннего железного века, передает агентство "Интерфакс".



Предположительно, в захоронении могут находиться останки женщин-воинов, погребенных вместе с оружием.



Об открытии рассказал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии (Новосибирск) Антон Выборнов, который является начальником Аскизской археологической экспедиции. По его словам, ученые исследовали курган 9 памятника Казановка-6.



В могиле, найденной археологами, обнаружили различные предметы оружия. Они находились возле останков каждого из захороненных. При этом некоторые из них были женщинами. Вопросы требуют дальнейшего доосмысления, пояснил ученый. Выступая на пресс-конференции, Антон Выборнов отметил, что "это не совсем тривиальная история ".



По данным ученых, в могиле когда-то захоронили мужчину и двух женщин. Учитывая, что признаков смещения останков обнаружено не было, археологи считают, что погребение проводилось одновременно.



Археолог пояснил, что речь идет о представителях тагарской культуры, которые считались кочевниками, скифами. Вместе с тем, среди них встречались и те, кто занимался не только скотоводством, но и земледелием.



Автор: Злата Богатова

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