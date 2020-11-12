|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного века
13:08
Фото: ngs.ru
В ходе археологических раскопок на территории Хакасии ученым удалось отыскать могилу раннего железного века, передает агентство "Интерфакс".
Предположительно, в захоронении могут находиться останки женщин-воинов, погребенных вместе с оружием.
Об открытии рассказал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии (Новосибирск) Антон Выборнов, который является начальником Аскизской археологической экспедиции. По его словам, ученые исследовали курган 9 памятника Казановка-6.
В могиле, найденной археологами, обнаружили различные предметы оружия. Они находились возле останков каждого из захороненных. При этом некоторые из них были женщинами. Вопросы требуют дальнейшего доосмысления, пояснил ученый. Выступая на пресс-конференции, Антон Выборнов отметил, что "это не совсем тривиальная история ".
По данным ученых, в могиле когда-то захоронили мужчину и двух женщин. Учитывая, что признаков смещения останков обнаружено не было, археологи считают, что погребение проводилось одновременно.
Археолог пояснил, что речь идет о представителях тагарской культуры, которые считались кочевниками, скифами. Вместе с тем, среди них встречались и те, кто занимался не только скотоводством, но и земледелием.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|