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В Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного века


13:08
В Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного векаФото: ngs.ru

В ходе археологических раскопок на территории Хакасии ученым удалось отыскать могилу раннего железного века, передает агентство "Интерфакс".

Предположительно, в захоронении могут находиться останки женщин-воинов, погребенных вместе с оружием.

Об открытии рассказал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии (Новосибирск) Антон Выборнов, который является начальником Аскизской археологической экспедиции. По его словам, ученые исследовали курган 9 памятника Казановка-6.

В могиле, найденной археологами, обнаружили различные предметы оружия. Они находились возле останков каждого из захороненных. При этом некоторые из них были женщинами. Вопросы требуют дальнейшего доосмысления, пояснил ученый. Выступая на пресс-конференции, Антон Выборнов отметил, что "это не совсем тривиальная история ".

По данным ученых, в могиле когда-то захоронили мужчину и двух женщин. Учитывая, что признаков смещения останков обнаружено не было, археологи считают, что погребение проводилось одновременно.

Археолог пояснил, что речь идет о представителях тагарской культуры, которые считались кочевниками, скифами. Вместе с тем, среди них встречались и те, кто занимался не только скотоводством, но и земледелием.

Автор: Злата Богатова

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