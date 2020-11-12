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Школьника из Альметьевска подозревают в убийстве матери
12.11.2020 13:32
Фото: v-moldove.ru
Правоохранительные органы Татарстана выясняют обстоятельства гибели 36-летней женщины, тело которой было найдено накануне, 11 ноября, в квартире, где она проживала с сыном-подростком.
ЧП случилось в городе Альметьевске, передает ТАСС.
По предварительным данным, причиной смерти женщины стали колото-резаные повреждения в области шеи. В ходе проверки, к которой приступили следователи, основные подозрения пали на сына погибшей жительницы Альметьевска.
13-летний подросток мог совершить убийство собственной матери по причине неприязненных отношений, пояснили представители регионального СУ СКР. По факту трагического происшествия уже возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Как пишет "Комсомольская правда", сигнал в полицию поступил от соседей, которых насторожил доносившийся из квартиры неприятный запах. Отмечается, что женщина могла быть убита еще в конце октября, и все это время тело находилось на том же месте.
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