Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Южном Судане 16 человек стали жертвами столкновений

12.11.2020 11:47

Фото: thesun.co.uk



В результате межэтнических столкновений, которые в течение нескольких дней происходили на территории Южного Судана, погибли не менее шестнадцати человек.



Со ссылкой на местные власти агентство "Синьхуа" сообщает о более сорока пострадавших.



Серия инцидентов была зафиксирована в северной части Южного Судана. В период с 8 по 10 ноября там продолжались столкновения между представителями двух общин. Как заявил губернатор штата Вараб Бона Панек Биар, кровопролитие было остановлено лишь после того, как в регион направили войска.



По официальным данным, жертвами межэтнических столкновений стали не менее шестнадцати человек, еще сорок семь пострадали.



На севере Южного Судана в прошлом уже не раз случались ожесточенные стычки между различными группами населения. Некоторые инциденты были спровоцированы кражами скота, другие возникали из-за разногласий по поводу владения землей и доступа к водным ресурсам. Кроме того, после создания в феврале этого года правительства национального единства, в которое вошли представители оппозиции, к месту своего постоянного жительства вернулись сотни тысяч беженцев, и это также сыграло роль в обострении обстановки.



На прошлой неделе стало известно о трагических событиях в провинции Кабу-Дельгаду на севере Мозамбика. В результате ряда нападений там погибли по меньшей мере девять жителей округа Муидумбе. Вооруженные боевики в течение двух суток атаковали девять населенных пунктов, расправляясь с местными жителями и уничтожая их имущество.



Автор: Злата Богатова

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