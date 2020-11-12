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В Южном Судане 16 человек стали жертвами столкновений


12.11.2020 11:47
В Южном Судане 16 человек стали жертвами столкновенийФото: thesun.co.uk

В результате межэтнических столкновений, которые в течение нескольких дней происходили на территории Южного Судана, погибли не менее шестнадцати человек.

Со ссылкой на местные власти агентство "Синьхуа" сообщает о более сорока пострадавших.

Серия инцидентов была зафиксирована в северной части Южного Судана. В период с 8 по 10 ноября там продолжались столкновения между представителями двух общин. Как заявил губернатор штата Вараб Бона Панек Биар, кровопролитие было остановлено лишь после того, как в регион направили  войска.

По официальным данным, жертвами межэтнических столкновений стали не менее шестнадцати человек, еще сорок семь пострадали.

На севере Южного Судана в прошлом уже не раз случались ожесточенные стычки между различными группами населения. Некоторые инциденты были спровоцированы кражами скота, другие возникали из-за разногласий по поводу владения землей и доступа к водным ресурсам. Кроме того, после создания в феврале этого года правительства национального единства, в которое вошли представители оппозиции, к месту своего постоянного жительства вернулись сотни тысяч беженцев, и это также сыграло роль в обострении обстановки.

На прошлой неделе стало известно о трагических событиях в провинции Кабу-Дельгаду на севере Мозамбика. В результате ряда нападений там погибли по меньшей мере девять жителей округа Муидумбе. Вооруженные боевики в течение двух суток атаковали девять населенных пунктов, расправляясь с местными жителями и уничтожая их имущество.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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