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В Мозамбике боевики атаковали девять деревень: есть жертвы


3.11.2020 11:16
В Мозамбике боевики атаковали девять деревень: есть жертвыФото: vk.com

В результате ряда нападений погибли по меньшей мере девять жителей округа Муидумбе в провинции Кабу-Дельгаду на севере Мозамбика.

Как передают зарубежные СМИ, вооруженные боевики в течение двух суток атаковали девять населенных пунктов.

Нападения совершались в минувшие выходные, 31 октября и 1 ноября, сообщает ВВС Swahili. Со ссылкой на местные средства массовой информации отмечается, что экстремисты обезглавили девять человек и уничтожили имущество многих других жителей деревень.

Как заявили в полиции региона, ни одна из атакованных деревень не остается под контролем боевиков. Комментарий был дан в интервью ВВС.

В последнее время на территории Мозамбика проявляют активность члены группировки "Аш-Шабаб" (деятельность официально запрещена в России). В минувшем августе им удалось захватить расположенный на севере страны ключевой порт Мосимбоа-да-Прайя.

Ранее стало известно о трагедии в Эфиопии, где жертвами вооруженного нападения стали десятки жителей Оромии. Местные власти квалифицировали случившееся как террористическую атаку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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