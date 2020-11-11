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В МИД рассказали о серьезных договоренностях по вакцине с Бразилией и Индией
11.11.2020 16:49
Фото: verelq.am
Россия заключила с Бразилией и Индией "серьезные договоренности", которые касаются создания и регистрации вакцины от коронавируса.
Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил во время заседания международного клуба "Валдай".
По словам высокопоставленного российского дипломата, в сфере создания эффективных вакцин и их регистрации наша страна взаимодействует со всеми государствами, которые входят в состав БРИКС — Бразилией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой.
На данный момент уже удалось достичь серьезных договоренностей с представителями Бразилии и Индии, подчеркнул Сергей Рябков.
В минувшем октябре в Бразилии скончался участник тестовой вакцинации от коронавируса, которую проводила компания AstraZeneca. Как поясняли тогда представители Федерального университета Сан-Паулу, свидетельств того, что смерть может быть связана с использованием нового препарата, пока не выявлено.
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