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Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения


11.11.2020 14:23
Петербург вслед за Москвой усиливает ограниченияФото: modscheats.ru

Новые ограничительные меры начинают действовать в Северной столице уже с 14 ноября.

Как указано на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

В период с 14 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Петербурге ограничивается проведение любого рода мероприятий с числом участников свыше 50 человек. Кроме того, приостанавливают свою деятельность по оказанию услуг клубы, секции, студии и кружки, работающие на средства городского бюджета, за исключением организаций, которые осуществляют образовательные программы и спортивную подготовку.

С 16 ноября запрещается продавать билеты без указания зрительского места, в частности, со входом на танцпол. Индивидуальных предпринимателей обязали перевести всех работников, которые старше 65 лет и сотрудников с хроническими заболеваниями на дистанционный формат деятельности. На удаленную работу не будут переходить только педагоги и работники системы здравоохранения, транспорта и торговли, а также сотрудники, нахождение на рабочем месте которых является критически важным для обеспечения функционирования организации.

С понедельника в Петербурге вводят режим самоизоляции для граждан, которым больше 65 лет, а также всех, у кого есть хронические заболевания. Волонтеры будут помогать доставлять им продукты питания.

По данным официальной статистики, за последние сутки в 85 регионах РФ было выявлено еще более 19,8 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом в стране скончались 432 пациента с подтвержденным диагнозом, и это наибольшее число за весь период с начала пандемии. Лидерами по количеству инфицированных остаются Москва и Петербург.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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