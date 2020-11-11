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В России новогодние каникулы предложили продлить на две недели


11.11.2020 13:47
В России новогодние каникулы предложили продлить на две недели Фото: vk.com

С учетом эпидемиологической обстановки "Коммунисты России" выступили с предложением продлить период новогодних праздников.

Как указано в обращении главы ЦК партии Максима Сурайкина федеральному правительству, он считает целесообразным изменить срок каникул до 24 января.

В заявлении указано, что необходимо продлить новогодние и рождественские каникулы на две недели из-за напряженной эпидемиологической ситуации, передает РИА Новости. В обращении также содержится предложение оплатить дополнительные выходные гражданам как рабочие дни.

Предложение "Коммунистов России" прокомментировал первый замглавы соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский. По его мнению, такой вариант может крайне отрицательно повлиять на состояние экономики. Вряд ли такая идея получит одобрение, отметил Рязанский, которого цитирует "Звезда". Вряд ли нерабочий январь, учитывая традиционные гуляния, поможет урегулировать обстановку с распространением заболевания, но дополнительно нагрузит бюджет, пояснил он.

По данным официальной статистики, за последние сутки в 85 регионах РФ было выявлено еще более 19,8 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом в стране скончались 432 пациента с подтвержденным диагнозом, и это наибольшее число за весь период с начала пандемии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 247

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