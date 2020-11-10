ИнтерНовости - новости в стране и мире
Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения
Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения
Россия и Турция сформируют центр по контролю за перемирием в Карабахе
Россия и Турция сформируют центр по контролю за перемирием в Карабахе
Названы дата и место боя Макгрегор – Порье
Названы дата и место боя Макгрегор – Порье
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россия и Турция сформируют центр по контролю за перемирием в КарабахеРоссия и Турция сформируют центр по контролю за перемирием в Карабахе
Минобрнауки переводит вузы Москвы и Петербурга на удаленкуМинобрнауки переводит вузы Москвы и Петербурга на удаленку
РФ закрывает торговые представительства в Литве и на УкраинеРФ закрывает торговые представительства в Литве и на Украине
Названы дата и место боя Макгрегор – ПорьеНазваны дата и место боя Макгрегор – Порье
США отправили в Арктику последний ледокол для «защиты от России»США отправили в Арктику последний ледокол для «защиты от России»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Алтае до октября 2022 года запретили охоту на сурка


10.11.2020 21:26
На Алтае до октября 2022 года запретили охоту на суркаФото: baikalzapovednik.ru

В природном очаге чумы на Алтае до октября 2022 года официально запретили охотиться на сурков, передают российские СМИ.

Со ссылкой на пресс-центр регионального управления Роспотребнадзора уточняется, что речь идет о территории Кош-Агачского района.

Решение было принято из-за остающейся напряженной эпизоотической и эпидемиологической ситуации в природном очаге чумы, указано в официальном сообщении. Последние случаи заболевания чумой людей фиксировались в Кош-Агачском районе в 2014, 2015 и 2016 годах. Все три эпизода, как выяснили специалисты, были связаны с незаконной охотой на сурка и последующей разделкой тушек зараженных животных.

Проведенные исследования показали, что в районе сейчас сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация. По данным специалистов, впервые за весь период наблюдения в прошедшем сезоне возбудитель чумного микроба основного подвида регистрировался в пределах плато Укок. Предполагается, что в 2021 году активная эпизоотия чумы среди сурков, которые обитают в Кош-Агачском районе, будет продолжаться.

Природный очаг чумы, зафиксированный в одном из высокогорных районов Алтая, на текущий момент может считаться наиболее активным из одиннадцати, которые ранее были выявлены на территории РФ. На приграничных участках региона сейчас сохраняется высокая численность сурка. При этом наибольшая часть природного очага располагается на территории Монголии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Рассекречены документы о зверствах украинских карателей в годы ВОВРассекречены документы о зверствах украинских карателей в годы ВОВ
Приговор Ефремову вступил в силу: актера из СИЗО отправили в колониюПриговор Ефремову вступил в силу: актера из СИЗО отправили в колонию
В России за сутки выявили еще 19 404 случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили еще 19 404 случаев заражения коронавирусом
System of a Down выпустила песни в поддержку КарабахаSystem of a Down выпустила песни в поддержку Карабаха
Футболист Широков предстанет перед судом за избиение судьиФутболист Широков предстанет перед судом за избиение судьи

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru