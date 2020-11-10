|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Алтае до октября 2022 года запретили охоту на сурка
10.11.2020 21:26
Фото: baikalzapovednik.ru
В природном очаге чумы на Алтае до октября 2022 года официально запретили охотиться на сурков, передают российские СМИ.
Со ссылкой на пресс-центр регионального управления Роспотребнадзора уточняется, что речь идет о территории Кош-Агачского района.
Решение было принято из-за остающейся напряженной эпизоотической и эпидемиологической ситуации в природном очаге чумы, указано в официальном сообщении. Последние случаи заболевания чумой людей фиксировались в Кош-Агачском районе в 2014, 2015 и 2016 годах. Все три эпизода, как выяснили специалисты, были связаны с незаконной охотой на сурка и последующей разделкой тушек зараженных животных.
Проведенные исследования показали, что в районе сейчас сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация. По данным специалистов, впервые за весь период наблюдения в прошедшем сезоне возбудитель чумного микроба основного подвида регистрировался в пределах плато Укок. Предполагается, что в 2021 году активная эпизоотия чумы среди сурков, которые обитают в Кош-Агачском районе, будет продолжаться.
Природный очаг чумы, зафиксированный в одном из высокогорных районов Алтая, на текущий момент может считаться наиболее активным из одиннадцати, которые ранее были выявлены на территории РФ. На приграничных участках региона сейчас сохраняется высокая численность сурка. При этом наибольшая часть природного очага располагается на территории Монголии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|