Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Рассекречены документы о зверствах украинских карателей в годы ВОВ

10:27

Фото: protradnoe.ru



ФСБ рассекретила документы, в которых зафиксированы сведения о зверствах украинских карателей в годы войны.



Материалы были подготовлены Управлением службы по Ростовской области, передает РИА Новости.



Как следует из документов, которые были рассекречены ФСБ, в период Великой Отечественной войны на оккупированных территориях юго-западной части Советского Союза сотни мирных граждан были зверски замучены уроженцами Украины. В материалах указано, что в годы ВОВ они входили в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721.



Архивные материалы содержат информацию о том, что массовые расправы над гражданами СССР совершались в Миллерово военнослужащими 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, которые служили в группе тайной полевой полиции ГФП-721. Вместе с пособниками они орудовали в Харьковской и Черниговской областях, а также на территории Донбасса и Молдавии.



Во время ВОВ Управление Комитета государственной безопасности СССР по Ростовской области смогло внедрить зафронтового агента в эту карательную группу. Согласно данным, которые он смог передать, в состав данного формирования в те годы входило около двадцати человек. Особенно активными при этом являлись некие уроженцы города Ромны Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко.



Ранее суд впервые в России признал геноцидом убийства нацистами советских граждан. Такое решение вынес Солецкий районный суд Новгородской области по иску прокурора региона Сергея Столярова. Речь шла о трагических событиях периода ВОВ, когда в окрестностях деревни Жестяная Горка массово расстреливали советских людей.



В течение последних лент на месте массовых расстрелов проводились раскопки с последующей эксгумацией. Среди останков сотен погибших советских людей там нашли тела 200 детей. В годы войны от рук оккупантов там погибали жители Ленинградской (сейчас Новгородской) и Псковской областей. Среди них были русские, евреи, цыгане, а также представители других национальностей. Раскопки будут продолжаться.



Автор: Злата Богатова

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