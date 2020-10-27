ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Омске скорая помощь привезла пациентов с коронавирусом к зданию минздрава
В Омске скорая помощь привезла пациентов с коронавирусом к зданию минздрава
В Ереване подтвердили потерю контроля над карабахским Кубатлы
В Ереване подтвердили потерю контроля над карабахским Кубатлы
В Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie Hebdo
В Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie Hebdo
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie HebdoВ Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie Hebdo
В Подмосковье найден мертвым соратник ТесакаВ Подмосковье найден мертвым соратник Тесака
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с COVID-19В Москве за сутки умерли 75 пациентов с COVID-19
В Омске скорая помощь привезла пациентов с коронавирусом к зданию минздраваВ Омске скорая помощь привезла пациентов с коронавирусом к зданию минздрава
Сергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусомСергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России суд впервые признал геноцидом убийства нацистами советских граждан


27.10.2020 20:18
В России суд впервые признал геноцидом убийства нацистами советских гражданФото: sledcom.ru

Солецкий районный суд Новгородской области по иску прокурора региона Сергея Столярова признал геноцидом массовые расстрелы граждан СССР в окрестностях деревни Жестяная Горка.

Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Марию Воробьеву.

Как стало известно, в России суд впервые признал убийства советских людей нацистами в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Отмечается, что вердикт райсуда пока еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Среди материалов дела были собраны свидетельства очевидцев тех трагических событий и соответствующие архивные документы. В результате удалось установить, что в период 1942-1943 годов у деревни Жестяная Горка было убито 2 600 советских граждан. Среди жертв нацистов были военнопленные и жители близлежащих населенных пунктов.

В течение последних лент на месте массовых расстрелов проводились раскопки с последующей эксгумацией. Среди останков сотен погибших советских людей там нашли тела 200 детей. Раскопки будут продолжаться.

На месте, где в годы войны расстреливали военнопленных и мирных граждан, сейчас установлен монумент "Скорбящая мать". Он выполнен в виде женщины, которая держит на руках грудного ребенка.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Фонд Хабенского просит Путина повлиять на ситуацию с лекарствами для онкобольныхФонд Хабенского просит Путина повлиять на ситуацию с лекарствами для онкобольных
В центр Минска перед акцией протеста начали стягивать спецтехникуВ центр Минска перед акцией протеста начали стягивать спецтехнику
На МТЗ и других крупных предприятиях Белоруссии опровергают сведения о забастовкеНа МТЗ и других крупных предприятиях Белоруссии опровергают сведения о забастовке
Под Новосибирском погибли 28-летняя женщина и ее трехмесячная дочьПод Новосибирском погибли 28-летняя женщина и ее трехмесячная дочь
В Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie HebdoВ Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie Hebdo

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru