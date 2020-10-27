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В России суд впервые признал геноцидом убийства нацистами советских граждан
27.10.2020 20:18
Фото: sledcom.ru
Солецкий районный суд Новгородской области по иску прокурора региона Сергея Столярова признал геноцидом массовые расстрелы граждан СССР в окрестностях деревни Жестяная Горка.
Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Марию Воробьеву.
Как стало известно, в России суд впервые признал убийства советских людей нацистами в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Отмечается, что вердикт райсуда пока еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
Среди материалов дела были собраны свидетельства очевидцев тех трагических событий и соответствующие архивные документы. В результате удалось установить, что в период 1942-1943 годов у деревни Жестяная Горка было убито 2 600 советских граждан. Среди жертв нацистов были военнопленные и жители близлежащих населенных пунктов.
В течение последних лент на месте массовых расстрелов проводились раскопки с последующей эксгумацией. Среди останков сотен погибших советских людей там нашли тела 200 детей. Раскопки будут продолжаться.
На месте, где в годы войны расстреливали военнопленных и мирных граждан, сейчас установлен монумент "Скорбящая мать". Он выполнен в виде женщины, которая держит на руках грудного ребенка.
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