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В Ереване протестующие ворвались в здание парламента
05:01
Фото: timeskz.kz
В зал заседаний парламента Армении ворвались десятки жителей Еревана, возмущенные подписанием заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Договоренность была заключена премьер-министром страны Николом Пашиняном.
Минувшей ночью, вскоре после того, как стало известно о подписании документа, в зал заседаний парламента ворвались жители Еревана, передает ТАСС. Возмущенные решением Никола Пашиняна, жители столицы Армении и ее окрестностей вышли на улицы, выражая протест.
Манифестанты перекрыли все прилегающие к зданию парламента улицы и требуют встречи с Пашиняном. По их мнению, у премьер-министра не было права подписывать соглашение о прекращении военных действий в Карабахе.
Обстановка в здании парламента и на близлежащих улицах сейчас сохраняется довольно напряженная, отмечает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.
Накануне, 9 ноября, глава РФ Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В ближайшее время в зону конфликта направятся российские миротворцы и спецтехника.
Ранее в Армении у границы с Азербайджаном был атакован российский вертолет. В результате инцидента, за который представители Баку уже принесли извинения Москве, два человека погибли, еще один член экипажа с ранениями был эвакуирован на аэродром базирования. Удар был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). В Баку заявили, что атака совершена в результате случайной ошибки.
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