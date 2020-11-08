Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ВС Азербайджана сбили российский Ми-24 в Армении

20:57

Фото: soldat.pro



Российский вертолет был атакован у границы с Азербайджаном. Два человека погибли, еще один с ранениями был эвакуирован на аэродром базирования, сообщает Министерство обороны РФ.



Удар был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).



Вертолет был атакован ВС Азербайджана по ошибке, заявили в Баку. В МИД страны пояснили, что российский летательный аппарат в тот момент находился рядом с армяно-азербайджанской границей, где сейчас продолжаются активные боевые столкновения. Учитывая темное время суток и малую высоту, отметили в Баку, вертолет был сбит. Кроме того, определенную роль могло сыграть то, что ранее в районе, где случился инцидент, прежде еще не были замечены российские вертолеты.



Представители официального Баку принесли Москве извинения и выразили готовность выплатить компенсацию.



Ранее МЧС Армении сообщило о крушении российского вертолета в горах у населенного пункта Ерасх близ границы с Азербайджаном. ЧП случилось сегодня примерно в 17:30 по московскому времени. По данным Минобороны РФ, вертолет был сбит в ходе сопровождения автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении. В результате инцидента погибли два члена экипажа, еще один получил повреждения средней степени тяжести и был эвакуирован на аэродром базирования.



Сегодня в НКР признали потерю контроля над городом Шуша.



Автор: Злата Богатова

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