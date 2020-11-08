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ВС Азербайджана сбили российский Ми-24 в Армении
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ВС Азербайджана сбили российский Ми-24 в АрменииВС Азербайджана сбили российский Ми-24 в Армении
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ВС Азербайджана сбили российский Ми-24 в Армении


20:57
ВС Азербайджана сбили российский Ми-24 в АрменииФото: soldat.pro

Российский вертолет был атакован у границы с Азербайджаном. Два человека погибли, еще один с ранениями был эвакуирован на аэродром базирования, сообщает Министерство обороны РФ.

Удар был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Вертолет был атакован ВС Азербайджана по ошибке, заявили в Баку. В МИД страны пояснили, что российский летательный аппарат в тот момент находился рядом с армяно-азербайджанской границей, где сейчас продолжаются активные боевые столкновения. Учитывая темное время суток и малую высоту, отметили в Баку, вертолет был сбит. Кроме того, определенную роль могло сыграть то, что ранее в районе, где случился инцидент, прежде еще не были замечены российские вертолеты.

Представители официального Баку принесли Москве извинения и выразили готовность выплатить компенсацию.

Ранее МЧС Армении сообщило о крушении российского вертолета в горах у населенного пункта Ерасх близ границы с Азербайджаном. ЧП случилось сегодня примерно в 17:30 по московскому времени. По данным Минобороны РФ, вертолет был сбит в ходе сопровождения автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении. В результате инцидента погибли два члена экипажа, еще один получил повреждения средней степени тяжести и был эвакуирован на аэродром базирования.

Сегодня в НКР признали потерю контроля над городом Шуша.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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