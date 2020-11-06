Новости шоу-бизнеса

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В России второй день подряд зафиксировано более 20 тыс. случаев COVID-19


11:40
В России второй день подряд зафиксировано более 20 тыс. случаев COVID-19Фото: vk.com

За минувшие сутки в России было зарегистрировано еще 20 396 положительных тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Показатель второй день подряд превышает отметку в 20 тыс.: накануне в РФ выявили 20 582 зараженных, что стало рекордно высоким уровнем суточного прироста за период с начала пандемии.

В общей сложности в нашей стране коронавирусом успели заболеть уже 1,753 млн человек. Среди пациентов с подтвержденным COVID-19 зафиксировано более 30,2 тыс. летальных исходов, в том числе, 364 - за истекшие сутки. Врачи признали выздоровевшими 1,312 млн человек.

За последний день наибольший прирост числа зараженных, как и прежде, зарегистрирован в Москве. В российской столице положительными оказались 5 829 тестов на коронавирус. В Петербурге выявили 1 258 зараженных, на территории Московской области — 629.

В числе российских регионов, где за прошедшие сутки зафиксировано самое большое количество случаев COVID-19, Нижегородская и Архангельская области — соответственно 434 и 359, Красноярский край (322) и Ростовская область (314).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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