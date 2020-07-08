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Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде: в Лондоне начались слушания по их делу
8.7.2020 23:20
Фото: stylebistro.com
В столице Великобритании начали рассматривать дело бывших звездных супругов.
Джонни Депп и Эмбер Херд обвиняют друг друга в разнообразных насильственных действиях, которые происходили в период их совместной жизни.
Как отмечают зарубежные СМИ, встреча в суде стала первой после скандального расставания пары в 2017 году. Можно лишь догадываться об эмоциях, которые испытывали Джонни Депп и Эмбер Херд при виде друг друга. Известно лишь, что артист в окружении своих юристов появился через главный вход, а его бывшая жена – через черный, в компании своей сестры и подруги.
В качестве ответчика по этому делу выступает таблоид Sun, который в прошлом красочно описывал зверства, которые якобы допускал Депп в отношении Херд. Повествование было настолько ярким, что артист не стал молчать. По словам актер, если кто и страдал во время семейной жизни, так это он.
Предполагается, что рассмотрение этого запутанного дела, которое продолжает обрастать подробностями, продлится в течение нескольких недель.
Не так давно с американской актрисой решили расстаться сразу четверо адвокатов, которые должны были защищать ее в суде во время слушаний по делу о клевете в отношении Джонни Деппа. Теперь интересы Эмбер Херд будут представлять юристы из штата Вирджиния.
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