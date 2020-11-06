Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вице-премьера Оверчука доставили в больницу после ДТП в Москве

12:44

Фото: smi2.net



В результате дорожной аварии на Кутузовском проспекте получил травмы вице-премьер Алексей Оверчук, передают СМИ.



После аварии он был экстренно госпитализирован в Центральную клиническую больницу, сведений о состоянии из официальных источников пока не поступало.



Как передает "Интерфакс", авария случилась на Кутузовском проспекте Москвы накануне, 6 ноября. Со ссылкой на пресс-секретаря замглавы правительства Андрея Матвеева сообщается, что Алексей Оверчук, ехавший в одной из столкнувшихся машин, с травмами доставлен в медицинское учреждение. При этом Матвеев не стал давать какие-либо комментарии о состоянии вице-премьера.



Сведения о ДТП с участием трех автомобилей подтвердил источник в правоохранительных органах города. Уточняется, что инцидент зафиксирован напротив парка Победы. В экстренных службах Москвы также отметили, что в аварии в общей сложности пострадали три человека.



Предположительно, причиной столкновения могли стать действия водителя легковой "Таврии", который допустил выезд на встречную полосу. В результате машина столкнулась с BMW, в котором ехал Оверчук. Обстоятельства инцидента устанавливают специалисты.



Автор: Злата Богатова

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