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В Черном море нашли тело сооснователя онлайн-университета Skillbox
6.11.2020 13:01
Фото: greednews.su
Игорь Коропов
Останки молодого человека, который может оказаться Игорем Короповым, были найдены спасателями в районе порта Имеретинский.
Как передают российские СМИ со ссылкой на представителей МЧС по региону, личность погибшего устанавливается.
По данным РБК, тело мужчины обнаружили на расстоянии от 250-300 м от побережья. Предположительно, это может быть погибший сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов, об исчезновении которого стало известно несколько дней назад.
Представители спасотряда МЧС Краснодарского края пояснили, что личность погибшего пока не установлена. На месте происшествия также работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства трагического инцидента.
Близкие молодого человека не понимают, по каким причинам он покинул отель и отправился на берег. На следующее утро там были найдены его личные вещи. Сам Коропов исчез. Сотрудники МЧС сразу после получения сигнала о ЧП приступили к проведению поисковой операции. В мероприятиях были задействованы водолазы.
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