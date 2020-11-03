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В море нашли вещи пропавшего в Сочи основателя университета Skillbox


10:29
В море нашли вещи пропавшего в Сочи основателя университета SkillboxФото: greednews.su

Личные вещи Игоря Коропова, который ранее пропал в Сочи, были найдены в море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Поиски основателя университета Skillbox активно продолжаются. Обстоятельства ичезновения молодого человека устанавливают следователи.

В результате продолжающихся у берега поисково-спасательных мероприятий личные вещи основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова были найдены в акватории Черного моря. Как пояснил источник в местных экстренных службах, рюкзак был найден в районе Имеритинской низменности. Вещи пропавшего молодого человека доставлены на берег, поиски активно продолжаются.

Сведения об исчезновении молодого человека в Адлерском районе Сочи подтвердили в ГУ МЧС РФ по региону. В ведомстве пояснили, что в мероприятиях сейчас задействованы катер и трое сотрудников.

Проверку по факту исчезновения Коропова сейчас также осуществляет  СУ СКР по Краснодарскому краю. По данным следователей, мужчина пропал в Сочи в ночь на 1 ноября. Установлено, что перед этим он покинул отель на улице 65 Лет Победы и пошел к пирсу Нижнеимертинского порта.

О событиях, которые предшествовали исчезновению сооснователя Skillbox, в интервью порталу 360tv.ru рассказала близкая подруга Игоря Коропова Полина. По ее словам, он отправился в Сочи в компании коллег на выходные. Молодые люди сидели в баре отеля, и когда один из них отправился в номер спать, Коропов "зачем-то взял рюкзак" и на самокате отправился к морю. При этом все остальные были уверены, что он в гостинице.

На следующее утро телефон Коропова вместе с самокатом был найден на берегу. Их случайно заметили случайные прохожие, после чего гаджет передали коллегам. Они лишь в пять часов утра обнаружили, что Коропова нет, сразу после чего попытались восстановить его маршрут по камерам видеонаблюдения.

По каким причинам он решил прогуляться к морю "в три часа ночи в октябре", даже будучи нетрезвым, Полина сказать затруднилась. По ее словам, вся ситуация представляется крайне странной. Своего знакомого при этом она охарактеризовала как совершенно адекватного и неконфликтного человека.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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