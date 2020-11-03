|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В море нашли вещи пропавшего в Сочи основателя университета Skillbox
10:29
Фото: greednews.su
Личные вещи Игоря Коропова, который ранее пропал в Сочи, были найдены в море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Поиски основателя университета Skillbox активно продолжаются. Обстоятельства ичезновения молодого человека устанавливают следователи.
В результате продолжающихся у берега поисково-спасательных мероприятий личные вещи основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова были найдены в акватории Черного моря. Как пояснил источник в местных экстренных службах, рюкзак был найден в районе Имеритинской низменности. Вещи пропавшего молодого человека доставлены на берег, поиски активно продолжаются.
Сведения об исчезновении молодого человека в Адлерском районе Сочи подтвердили в ГУ МЧС РФ по региону. В ведомстве пояснили, что в мероприятиях сейчас задействованы катер и трое сотрудников.
Проверку по факту исчезновения Коропова сейчас также осуществляет СУ СКР по Краснодарскому краю. По данным следователей, мужчина пропал в Сочи в ночь на 1 ноября. Установлено, что перед этим он покинул отель на улице 65 Лет Победы и пошел к пирсу Нижнеимертинского порта.
О событиях, которые предшествовали исчезновению сооснователя Skillbox, в интервью порталу 360tv.ru рассказала близкая подруга Игоря Коропова Полина. По ее словам, он отправился в Сочи в компании коллег на выходные. Молодые люди сидели в баре отеля, и когда один из них отправился в номер спать, Коропов "зачем-то взял рюкзак" и на самокате отправился к морю. При этом все остальные были уверены, что он в гостинице.
На следующее утро телефон Коропова вместе с самокатом был найден на берегу. Их случайно заметили случайные прохожие, после чего гаджет передали коллегам. Они лишь в пять часов утра обнаружили, что Коропова нет, сразу после чего попытались восстановить его маршрут по камерам видеонаблюдения.
По каким причинам он решил прогуляться к морю "в три часа ночи в октябре", даже будучи нетрезвым, Полина сказать затруднилась. По ее словам, вся ситуация представляется крайне странной. Своего знакомого при этом она охарактеризовала как совершенно адекватного и неконфликтного человека.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|