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Футболист Широков предстанет перед судом за избиение судьи


5.11.2020 21:07
Футболист Широков предстанет перед судом за избиение судьиФото: radikal.ru

Мировой суд в Москве рассмотрит дело бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.

39-летний спортсмен ранее избил арбитра Никиту Данченкова во время матча в рамках любительского турнира.

Столичная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу, которое ранее было возбуждено по факту действий Романа Широкова. Материалы направят в мировой суд для рассмотрения по существу, пояснила официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

ЧП случилось в минувшем августе, когда на футбольном поле стадиона "Спартак № 2" был организован любительский матч в рамках турнира "Российская Медиа-Лига". По версии следствия, из-за несущественного повода Широков напал на судью. Футболист в тот момент действовал из хулиганских побуждений и пренебрегал общепризнанными нормами поведения.

По материалам уголовного дела, спортсмен демонстративно подошел к главному арбитру матча, грубо выражаясь нецензурной бранью, и нанес ему удар кулаком по лицу. Когда судья упал, футболист продолжил его избивать: ногой он нанес еще один удар в голову.

Судя по записи матча, которая позднее распространилась в Сети, Широков вышел из себя после того, как арбитр принял ряд решений. В частности, Данченков показал футболисту красную карточку за неспортивное поведение, сразу после чего Широков на него напал.

Спустя некоторое время футболист публично принес извинения за свою выходку, однако потерпевший отказался их принять. Как заявил адвокат Данченкова Александр Островский, такого рода действия могут рассматриваться как покушение на убийство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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