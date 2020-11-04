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В Кремле назвали напряженной ситуацию с COVID-19 в России


14:05
В Кремле назвали напряженной ситуацию с COVID-19 в РоссииФото: russophile.org

Обстановка с коронавирусом в РФ сейчас напряженная, но находится под контролем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, на данный момент "эпидемия развивается, она продолжается".

На сегодняшний день в России ситуация с распространением коронавируса "действительно весьма напряженная", — констатировал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Вместе с тем, предпринятые ранее меры по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях позволяют сохранять контроль над обстановкой.

Песков отметил также, что в ряде регионов фиксируются сбои, и глава государства Владимир Путин об этом проинформирован. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что действует система экстренного реагирования на такого рода случаи. За подробностями он посоветовал обратиться в штаб правительства.

На вопрос о том, будет ли продолжаться рост числа зараженных, Песков ответил, что "точных прогнозов здесь быть не может". Стандартной формулой поведения остается надежда на лучшее, но подготовка к наихудшему сценарию развития событий, пояснил пресс-секретарь президента.

Согласно последним официальным данным, в РФ новый коронавирус лабораторно подтвердился уже у 1 712 858 человек, в том числе, у более 19,4 тыс. - за минувшие сутки.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили ситуацию с фондом коек, предназначенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. На тот момент в городе уже было занято 80% мест от общего числа. По словам Беглова, докладывавшего президенту об обстановке во время его официального визита в Петербург, за период с начала пандемии в городе было выявлено около 64 тыс. зараженных COVID.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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