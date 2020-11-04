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Fox: результаты по Неваде появятся не раньше утра четверга


10:21
Fox: результаты по Неваде появятся не раньше утра четвергаФото: clients-cdnnow.ru

Байдену осталось одержать победу в штате Невада, и 6 голосов членов коллегии позволят ему стать окончательным лидером, передает канал Fox News.

На текущий момент политик уже успел набрать 264 голоса выборщиков из 270 необходимых.

По данным телеканала, в штате Невада Байдена поддержали 588 252 участников выборов (49,3%), тогда как за Трампа проголосовали 580 605 (48,7%). Сейчас обработано лишь 75% голосов, и окончательные результаты назовут не ранее утра четверга, отмечается в репортаже.

Ранее штаб Трампа подал иски с требованием приостановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании, заложив основу для оспаривания результатов. Речь идет о штатах, результаты в которых могли бы иметь определяющее значение. Штаб настаивает на том, что необходимо улучшить условия доступа наблюдателей к местам, где сейчас обрабатывают бюллетени.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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