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Трампа насторожило внезапное изменение результатов
20:10
Фото: kapital.kz
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заподозрил вбросы, наблюдая за тем, как в течение последних часов начали внезапно укрепляться позиции демократов.
По словам нынешнего американского лидера, "ситуация стала волшебным образом меняться" при подсчете неожиданно найденных пачек бюллетеней.
Президент США поделился мнением по поводу происходящего в своем твиттере. Как подчеркнул Дональд Трамп, ранее он уверенно лидировал "во многих ключевых штатах". И речь шла о регионах, которые контролируют демократы. Однако как только приступили к подсчету бюллетеней, отправленных почтой, ситуация начала изменяться.
В штатах Висконсин и Мичиган, где ранее аналитики предсказывали победу Трампу, обстановка действительно коренным образом переменилась за последние несколько часов. Сейчас они "перекрасились" в синий цвет демократов.
Если ранее даже без учета Висконсина, но с Мичиганом, Дональд Трамп набирал нужное количество голосов выборщиков, сейчас лидирует его конкурент Джо Байден. Пристально следя за происходящим, глава Соединенных Штатов даже озвучил сомнения в честности подсчета голосов.
Ранее в штабе Байдена с возмущением отреагировали на заявление Трампа, который выступил с предложением прекратить подсчет голосов. По его словам, уже вполне очевидно, что он лидирует в ключевых штатах, что обеспечивает его победу на выборах.
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