ИнтерНовости - новости в стране и мире
Марадона успешно прооперирован из-за субдуральной гематомы
Марадона успешно прооперирован из-за субдуральной гематомы
Скончался 21-летний мужчина, пострадавший при теракте в Вене
Скончался 21-летний мужчина, пострадавший при теракте в Вене
В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-2»
В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-2»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин провел телефонную беседу с ЛукашенкоПутин провел телефонную беседу с Лукашенко
Трампа насторожило внезапное изменение результатовТрампа насторожило внезапное изменение результатов
В Роспотребнадзоре назвали нетипичное проявление коронавирусаВ Роспотребнадзоре назвали нетипичное проявление коронавируса
В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-2»В NASA смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-2»
Полиция опровергла информацию о захвате заложников в МосквеПолиция опровергла информацию о захвате заложников в Москве

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трампа насторожило внезапное изменение результатов


20:10
Трампа насторожило внезапное изменение результатовФото: kapital.kz

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заподозрил вбросы, наблюдая за тем, как в течение последних часов начали внезапно укрепляться позиции демократов.

По словам нынешнего американского лидера, "ситуация стала волшебным образом меняться" при подсчете неожиданно найденных пачек бюллетеней.

Президент США поделился мнением по поводу происходящего в своем твиттере. Как подчеркнул Дональд Трамп, ранее он уверенно лидировал "во многих ключевых штатах". И речь шла о регионах, которые контролируют демократы. Однако  как только приступили к подсчету бюллетеней,  отправленных почтой, ситуация начала изменяться.

В штатах Висконсин и Мичиган, где ранее аналитики предсказывали победу Трампу, обстановка действительно коренным образом переменилась за последние несколько часов. Сейчас они "перекрасились" в синий цвет демократов.

Если ранее даже без учета Висконсина, но с Мичиганом, Дональд Трамп набирал нужное количество голосов выборщиков, сейчас лидирует его конкурент Джо Байден. Пристально следя за происходящим, глава Соединенных Штатов даже озвучил сомнения в честности подсчета голосов.

Ранее в штабе Байдена с возмущением отреагировали на заявление Трампа, который выступил с предложением прекратить подсчет голосов. По его словам, уже вполне очевидно, что он лидирует в ключевых штатах, что обеспечивает его победу на выборах.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Россияне назвали самого страшного персонажа из фильмов ужасовРоссияне назвали самого страшного персонажа из фильмов ужасов
На западе Эфиопии погибли десятки людейНа западе Эфиопии погибли десятки людей
Российские космонавты проведут в открытом космосе около шести часовРоссийские космонавты проведут в открытом космосе около шести часов
У Эшли Симпсон родился сынУ Эшли Симпсон родился сын
В Ницце задержан возможный соучастник террористаВ Ницце задержан возможный соучастник террориста

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru