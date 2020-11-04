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Ученые выяснили, как любимая музыка вызывает у человека мурашки


4.11.2020 18:01
Ученые выяснили, как любимая музыка вызывает у человека мурашкиФото: osnmedia.ru

Нейрофизиологам для проведения таких исследований понадобился лишь простой энцефалограф, передает ТАСС.

В результате ученые смогли организовать эксперимент и выяснить, как музыка может влиять на работу мозга.

Исследователи попытались проследить  за работой цепочек нейронов, соединяющий центры слуха и удовольствия. Ученые установили, почему люди начинают ощущать мурашки во время прослушивания любимых музыкальных произведений. Отчет появился в научном журнале Frontiers in Neuroscience.

Как пояснил один из авторов исследования, нейрофизиолог из французского Университета Бургундии Тибо Шабен, ученые смогли зафиксировать процесс при помощи электроэнцефалографа, а не МРТ или компьютерной томографии. По мнению специалиста, это открывает широкие возможности для осуществления подобных экспериментов в естественных условиях.

Ранее шведские психологи уже установили, что совместное пение способно "синхронизировать" пульс участников хора. А в прошлом году биологам удалось выяснить, что люди могут распознавать звуки знакомой им мелодию за 100-300 миллисекунд, что свидетельствует о наличии в мозге специализированных цепочек нейронов.

Шабен с коллегами пытались понять, как именно у человека возникают эмоции во время прослушивания приятной либо нейтральной музыки. В эксперименте участвовали двадцать добровольцев. Изучая результаты, специалисты рассчитывали лучше узнать об особенностях мозговой деятельности, связаны с восприятием музыки. Кроме того, исследователи намеревались проверять, можно ли использовать в такого рода проектах электроэнцефалографы, ведь они гораздо более удобны в применении в сравнении с томографами.

Как оказалось, за мурашки, пробегавшие по коже меломаном при звуках любимых мелодий, отвечают особые формы активности мозга. Такие процессы обеспечивают особые цепочки нервных клеток, соединяющие центры удовольствия и слуха и располагающиеся в дополнительной моторной коре, верхней височной извилине и  глазнично-лобной коре.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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