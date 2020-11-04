|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые выяснили, как любимая музыка вызывает у человека мурашки
4.11.2020 18:01
Фото: osnmedia.ru
Нейрофизиологам для проведения таких исследований понадобился лишь простой энцефалограф, передает ТАСС.
В результате ученые смогли организовать эксперимент и выяснить, как музыка может влиять на работу мозга.
Исследователи попытались проследить за работой цепочек нейронов, соединяющий центры слуха и удовольствия. Ученые установили, почему люди начинают ощущать мурашки во время прослушивания любимых музыкальных произведений. Отчет появился в научном журнале Frontiers in Neuroscience.
Как пояснил один из авторов исследования, нейрофизиолог из французского Университета Бургундии Тибо Шабен, ученые смогли зафиксировать процесс при помощи электроэнцефалографа, а не МРТ или компьютерной томографии. По мнению специалиста, это открывает широкие возможности для осуществления подобных экспериментов в естественных условиях.
Ранее шведские психологи уже установили, что совместное пение способно "синхронизировать" пульс участников хора. А в прошлом году биологам удалось выяснить, что люди могут распознавать звуки знакомой им мелодию за 100-300 миллисекунд, что свидетельствует о наличии в мозге специализированных цепочек нейронов.
Шабен с коллегами пытались понять, как именно у человека возникают эмоции во время прослушивания приятной либо нейтральной музыки. В эксперименте участвовали двадцать добровольцев. Изучая результаты, специалисты рассчитывали лучше узнать об особенностях мозговой деятельности, связаны с восприятием музыки. Кроме того, исследователи намеревались проверять, можно ли использовать в такого рода проектах электроэнцефалографы, ведь они гораздо более удобны в применении в сравнении с томографами.
Как оказалось, за мурашки, пробегавшие по коже меломаном при звуках любимых мелодий, отвечают особые формы активности мозга. Такие процессы обеспечивают особые цепочки нервных клеток, соединяющие центры удовольствия и слуха и располагающиеся в дополнительной моторной коре, верхней височной извилине и глазнично-лобной коре.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|