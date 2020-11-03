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Онищенко указал места с высоким риском заражения коронавирусом
09:54
Фото: modscheats.ru
В период пандемии местами повышенного риска заражения коронавирусом можно считать лифты, эскалаторы, коммуналки и метро, заявил академик РАН и первый замглавы комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко.
Мнение бывшего главного санитарного врача РФ приводит "Вечерняя Москва".
По словам Геннадия Онищенко, новый вирус, в частности, способен легко распространяться в кухнях коммунальных квартир, где практически постоянно находится кто-то из жильцов.
Опасность представляют и поездки в метро, когда речь идет о вагонах старого типа, не оснащенных автоматической системой кондиционирования. Специалист подчеркнул, что риск существенно возрастает в час пик, поэтому во время высокой загруженности метрополитена необходимо использовать защитную маску.
Ранее ученые провели эксперимент и смогли выяснить, сколько людей могут заразиться COVID при проведении массовых мероприятий в различных условиях.
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