Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выяснили, сколько людей заражаются COVID на массовых мероприятиях

10:04

Фото: voskhodinfo.su



Исследователи решили провести масштабный эксперимент, чтобы попытаться установить, сколько людей могут заразиться коронавирусом во время массового мероприятия.



В этих целях ученые организовали настоящий концерт, передает ТАСС.



Эпидемиологи просчитали, как коронавирус нового типа может распространяться в замкнутых помещениях при проведении массовых мероприятий распространяется внутри замкнутых помещений. По данным специалистов, число новых случаев инфицирования, в зависимости от различных факторов, может составлять до 23%.



Исследование проводили немецкие эпидемиологи во главе с руководителем отделения инфекционных болезней больницы при Университете им. Мартина Лютера (Германия) Штефаном Морицем. Отчет о проведенном эксперименте ученые разместили в электронной научной библиотеке medRxiv. В целях эксперимента ученые пригласили на концерт поп-музыки около 1,2 тыс. добровольцев, для которых выступили несколько музыкальных коллективов. Участники исследования тестировались на заражение коронавирусом, а во время мероприятия были в масках.



Коллектив Морица устроил несколько подобных сессий, во время которых зрители размещались на разном расстоянии друг от друга и артистов. При этом эпидемиологи вели замеры объема аэрозольных частиц и других потенциальных переносчиков коронавируса, которые могли достигать каждого из добровольцев.



Затем ученые смогли подготовить компьютерную модель распространения возбудителя внутри замкнутых помещений. Она продемонстрировала, что меры безопасности и хорошая вентиляция зала делают относительно низким число новых случаев заражения.



Оказалось, что в среднем, на каждые 100 тыс. человек, приходивших на концерт такого уровня или на спортивные соревнования, инфицироваться COVID могли бы от пяти до пятнадцати зрителей. При этом общее число случаев заражения в итоге могло бы возрасти в пределах 0,4–2,3%.



Однако при недостаточной вентиляции и несоблюдении социального дистанцирования и других ограничений количество зараженных могло возрасти на 23%, констатируют германские специалисты.



Ранее ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу в организме пациентов, перенесших заболевание.



Автор: Злата Богатова

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