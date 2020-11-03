Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Италии закрывают музеи и торговые центры

3.11.2020 12:18

Фото: livejournal.com



Музеи и галереи Италии в скором времени будут закрыты для посещений.



Соответствующие меры предусматривает новый пакет ограничений, который был разработан правительством и поддержан парламентом страны.



Накануне, 2 ноября, парламент Италии поддержал введение новых ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса. Меры предусматривают закрытие музеев и торговых центров. Предполагается, что в праздничные и выходные дни, а также в предшествующие им дни, действовать пока будут лишь магазины, где продают продукты, аптеки и газетные киоски.



Кроме того, власти страны намерены ограничить перемещение между различными регионами. Меры также предусматривают уменьшение вместимости общественного транспорта до 50% от предельного уровня.



Администрация североитальянского региона Альто Адидже приняла решение о приостановлении экономической деятельности на трехнедельный период. Закрываются все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и газетных киосков. Начиная с 20 и до 5 часов будет действовать комендантский час. Старшеклассников и студентов переводят на обучение в дистанционном режиме.



По последним официальным данным, от коронавируса в Италии, где заражен каждый шестой сдавший тест, скончались уже более 39 тыс. человек, в том числе, 233 - за минувшие сутки. За день в стране было зарегистрировано свыше 22,2 тыс. положительных тестов, сутками ранее - более 29,9 тыс.



Автор: Злата Богатова

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