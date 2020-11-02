Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пенсионера в наручниках нашли в квартире подозреваемого в убийстве Маругова

11:44

Фото: sputnik.ru



Правоохранительные органы задержали выходца из Казахстана, который подозревается в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.



В ходе обыска в квартире полицейские нашли прикованного к постели пенсионера, сообщила пресс-секретарь регионального СУ СКР Ольга Врадий.



Как стало известно, в московской квартире у подозреваемого обнаружили пенсионера, который был прикован к кровати наручниками. В помещении также находился мужчина, который присматривал за пленником. Об этом рассказала официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.



По словам пенсионера, злоумышленники пытались добиться от него передачи недвижимости. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств происходящего.



По версии следствия, подозреваемый в убийстве бизнесмена Вячеслава Маругова может быть причастен и к другим преступлениям. Как пояснила Врадий, речь идет о мошеннических действиях, связанных с квартирами одиноких жителей столицы и Подмосковья.



Накануне в Московской области был застрелен из арбалета владелец и руководитель целого ряда компаний, в том числе мясокомбинатов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы". В дачный дом бизнесмена Маругова, которого в прессе ранее окрестили "колбасным королем", ворвались несколько злоумышленников в масках.



Подруга предпринимателя, которой удалось освободиться и сбежать от нападавших, поспешила обратиться в полицию. По словам женщины, неизвестные связали бизнесмена, требуя от него денег. К моменту прибытия оперативников Маругов уже был мертв.



Вскоре полицейские установили личность и задержали подозреваемого в убийстве, который является уроженцем Казахстана и находится в близких отношениях с бывшей женой Маругова. Установлено, что именно он покупал в Москве арбалет, а потом непосредственно участвовал в преступлении. Кроме того, полиция нашла автомобиль, на котором ездили подозреваемые.



Несмотря на собранные следствием материалы, задержанный продолжает отрицать свою вину, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных структурах.



Полиция сейчас продолжают вести поиск соучастников задержанного, которые могли участвовать в нападении на Маругова.



Автор: Злата Богатова

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