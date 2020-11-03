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Футбольного тренера Гиггза арестовали по подозрению в нанесении побоев подруге
3.11.2020 11:34
Фото: soccernews.ru
Полиция задержала главного тренера футбольной сборной Уэльса по подозрению в избиении его девушки.
Как пишут британские СМИ, инцидент с участием Райана Гиггза случился в минувшее воскресенье, 1 ноября.
Главный наставник сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз был взят под стражу по обвинению в нанесении побоев, сообщает The Sun. По данным газеты, экс-игрока "Манчестер Юнайтед" заподозрили в нападении на его девушку. Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах уточняется, что сигнал в полицию поступил от пострадавшей.
Отмечается, что госпитализация подруге Гиггза не потребовалась. Практически сразу после ее звонка в полицию экс-футболист был задержан и допрошен. Вскоре его выпустили под залог, сумма которого не сообщается.
В прошлом Гиггз успел поучаствовать в 672 матчах в составе "Манчестер Юнайтед", забив 114 голов. Он тринадцать раз становился чемпионом Англии и четыре раза завоевывал Кубок Англии, дважды одерживал победу в Лиге чемпионов и один раз - на клубном мировом чемпионате. В период 2014-2016 годов Гиггз трудился в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед", а в начале 2018 года занял пост главного наставника сборной Уэльса.
Ранее "Спартак" потребовал официальных извинений после шутки комментатора "Матч ТВ" о главном тренере столичной команды Доменико Тедеско.
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