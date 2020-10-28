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«Спартак» требует извинений после шутки комментатора «Матч ТВ» о Тедеско


22:17
«Спартак» требует извинений после шутки комментатора «Матч ТВ» о ТедескоФото: vk.com

Представители столичного футбольного клуба крайне негативно отреагировали на шутку в адрес главного тренера команды Доменико Тедеско.

Неуместное высказывание о наставнике "Спартака" было сделано на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Как заявил директор московского клуба по связям с общественностью Антон Фетисов, такого рода юмор красно-белые считают недопустимым. Комментарий представителя команды появился в Telegram-канале K/On/Off.

Представители "Спартака" уже потребовали публичных извинений от комментатора телеканала "Матч ТВ" Дениса Казанского. Администрация команды намерена также направить обращение к руководству "Матч ТВ", чтобы оно дало оценку действиям их сотрудника.

Шутка, возмутившая "Спартак", представляла собой высказывание о том, что произойдет, "если Тедеско отрубят голову". По словам комментатора, тренер "будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева".

Доменико Тедеско возглавляет "Спартак" чуть более года. Под его руководством столичная команда в текущем сезоне после двенадцати туров Российской премьер-лиги (РПЛ) является лидером турнирной таблицы.

Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся сейчас лидером рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), позволил себе грубо обругать французского президента Эммануэля Макрона. В своем Instagram он также опубликовал изображение политика с отпечатком подошвы.

Автор: Злата Богатова

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