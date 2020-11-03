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На западе Эфиопии погибли десятки людей
3.11.2020 10:31
Фото: pressafrik.com
Обстоятельства инцидента, случившегося на территории самого густонаселенного региона Эфиопии - Оромии - выясняет специальная комиссия.
По предварительным данным, жертвами нападения неизвестных там стали несколько десятков человек.
Как передает ВВС Amharic, трагическое происшествие зафиксировано в западной части Оромии. Со ссылкой на заявление представителей местной администрации уточняется, что для расследования инцидента создана специальная комиссия.
В правительстве Оромии случившееся квалифицировали как террористическую атаку.
Обстоятельства массового убийства в районе Гулисо пока не уточняются. В пресс-службе региональной администрации лишь подчеркнули, что количество жертв может оказаться "высоким". Точное число погибших предстоит установить, возможно, речь идет о более чем ста жителях Оромии.
Конфликты в стране, включая убийства, в последнее время происходят из-за вражды на этнической почве. Обстановка продолжает оставаться острой, создавая проблемы для действующего правительства Абия Ахмеда, который в прошлом стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Ранее сообщалось о ЧП в Камеруне, где было совершено нападение на школу. Жертвами инцидента стали стали шесть детей, которым было от девяти до двенадцати лет. По мнению местных властей, к преступлению могут быть причастны сепаратисты из англоязычных районов.
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