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В Камеруне 6 детей погибли при нападении сепаратистов на школу


25.10.2020 11:29
В Камеруне 6 детей погибли при нападении сепаратистов на школуФото: topwar.ru

Жертвами инцидента стали стали шесть детей, которым было от девяти до двенадцати лет, рассказал официальный представитель правительства Камеруна Рене Эмманюэль Сади.

По его словам, еще тринадцать школьников получили ранения в результате вооруженного нападения на частное учебное заведение.

В правительстве Камеруна считают, что к инциденту в городе Кумба, который расположен в юго-западной части страны, причастны сепаратистов из англоязычных районов. Как передает информационная служба News 24, власти квалифицировали преступление как террористическую атаку, жестокую и варварскую.

По словам официального представителя правительства Камеруна Рене Эмманюэля Сади, на частное учебное заведение напала группа, в которую входили около десяти человек. Ворвавшись на территорию школы на нескольких мотоциклах, они начали расстреливать учеников, смертельно ранив шесть детей. Тринадцать пострадали и были доставлены в больницы.

В последнее время в 22-миллионном Камеруне вновь обострился давний межобщинный кризис. Большая часть населения страны говорит на французском языке, но пятая часть жителей исторически использует английский язык. Они проживают на западных территориях, которые в колониальный период находились под контролем Британской империи.

На протяжении четырех лет не утихают волнения в двух англоязычных провинциях Камеруна. В конце 2017 года они начали перерастать в вооруженное противостояние, а спустя несколько месяцев глава оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония".

По данным гуманитарных организаций, жертвами столкновений, не прекращающихся в Камеруне с осени 2016 года, стали уже порядка трех тысяч человек, еще около полумиллиона жителей страны были вынуждены покинуть свои дома и стали беженцами.


Автор: Злата Богатова

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