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В Камеруне 6 детей погибли при нападении сепаратистов на школу
25.10.2020 11:29
Фото: topwar.ru
Жертвами инцидента стали стали шесть детей, которым было от девяти до двенадцати лет, рассказал официальный представитель правительства Камеруна Рене Эмманюэль Сади.
По его словам, еще тринадцать школьников получили ранения в результате вооруженного нападения на частное учебное заведение.
В правительстве Камеруна считают, что к инциденту в городе Кумба, который расположен в юго-западной части страны, причастны сепаратистов из англоязычных районов. Как передает информационная служба News 24, власти квалифицировали преступление как террористическую атаку, жестокую и варварскую.
По словам официального представителя правительства Камеруна Рене Эмманюэля Сади, на частное учебное заведение напала группа, в которую входили около десяти человек. Ворвавшись на территорию школы на нескольких мотоциклах, они начали расстреливать учеников, смертельно ранив шесть детей. Тринадцать пострадали и были доставлены в больницы.
В последнее время в 22-миллионном Камеруне вновь обострился давний межобщинный кризис. Большая часть населения страны говорит на французском языке, но пятая часть жителей исторически использует английский язык. Они проживают на западных территориях, которые в колониальный период находились под контролем Британской империи.
На протяжении четырех лет не утихают волнения в двух англоязычных провинциях Камеруна. В конце 2017 года они начали перерастать в вооруженное противостояние, а спустя несколько месяцев глава оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония".
По данным гуманитарных организаций, жертвами столкновений, не прекращающихся в Камеруне с осени 2016 года, стали уже порядка трех тысяч человек, еще около полумиллиона жителей страны были вынуждены покинуть свои дома и стали беженцами.
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