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В Измире число жертв землетрясения превысило 100


10:12
В Измире число жертв землетрясения превысило 100Фото: euronews.com

По последним официальным данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Измир погибли 102 человека.

Об этом передает Hurriyet со ссылкой на информацию ведомства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Согласно данным властей, от последствий подземных толчков пострадали не менее тысячи человек. На текущий момент в больницах остаются 147 из них.

Спасатели при активном содействии местных жителей сейчас продолжают разбор завалов на месте пяти обрушившихся зданий.

Мощное землетрясение было зафиксировано 30 октября, в 14:51 по московскому времени, его эпицентр располагался в Эгейском море на глубине 10 км под землей. Очаг подземных толчков магнитудой 7 находился к северу от острова Самос, где также были зафиксированы разрушения и жертвы.

Позднее сейсмологам удалось зарегистрировать еще более 1 400 афтершоком, у сорока из них магнитуда была выше 4.

Автор: Злата Богатова

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