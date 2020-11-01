ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу
В подмосковных Мытищах после взрыва в гаражах под завалами остаются люди
В подмосковных Мытищах после взрыва в гаражах под завалами остаются люди
В Мадриде задержаны более 30 противников карантиннных ограничений
В Мадриде задержаны более 30 противников карантиннных ограничений
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На выборах президента Молдавии Санду обходит ДодонаНа выборах президента Молдавии Санду обходит Додона
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусуУченые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу
Чехия стала лидером по числу смертей от COVIDЧехия стала лидером по числу смертей от COVID
В Минске милиция стреляла в воздух на акциях протестаВ Минске милиция стреляла в воздух на акциях протеста
Число жертв землетрясения в Измире возросло до 69Число жертв землетрясения в Измире возросло до 69

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу


08:26
Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусуФото: prozhelezu.ru

По данным специалистов, антитела к новой коронавирусной инфекции могут сохраняться в организме людей, которые уже перенесли это заболевание, на протяжении пяти месяцев.

К такому выводу пришли американские исследователи из медцентра Маунт Синай в штате Нью-Йорк, передает ТАСС.

Отчет с разъяснениями ученых появился в специализированном издании Science.

В масштабном исследовании участвовали более тридцати тысяч человек. В результате американским специалистам удалось выяснить, что антитела к коронавирусу нового типа в организме людей способны сохраняться вплоть до пяти месяцев. Речь идет о пациентах, которые перенесли COVID в легкой или умеренной форме, указано в публикации.

Ранее был назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения коронавирусом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

OSIRIS-REx теряет грунт, взятый с поверхности астероида БеннуOSIRIS-REx теряет грунт, взятый с поверхности астероида Бенну
Техасский конференц-центр превратили в госпитальТехасский конференц-центр превратили в госпиталь
В России за сутки снова выявлено рекордное число случаев COVID-19В России за сутки снова выявлено рекордное число случаев COVID-19
В Пакистане при взрыве в медресе погибли 8 человек, пострадали более 100В Пакистане при взрыве в медресе погибли 8 человек, пострадали более 100
В России второй день подряд фиксируется рекордный уровень смертности от COVID-19В России второй день подряд фиксируется рекордный уровень смертности от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru