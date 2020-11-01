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Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу
08:26
Фото: prozhelezu.ru
По данным специалистов, антитела к новой коронавирусной инфекции могут сохраняться в организме людей, которые уже перенесли это заболевание, на протяжении пяти месяцев.
К такому выводу пришли американские исследователи из медцентра Маунт Синай в штате Нью-Йорк, передает ТАСС.
Отчет с разъяснениями ученых появился в специализированном издании Science.
В масштабном исследовании участвовали более тридцати тысяч человек. В результате американским специалистам удалось выяснить, что антитела к коронавирусу нового типа в организме людей способны сохраняться вплоть до пяти месяцев. Речь идет о пациентах, которые перенесли COVID в легкой или умеренной форме, указано в публикации.
Ранее был назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения коронавирусом.
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