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В США угонщики убили звезду сериалов
09:33
Фото: nepsite.ru
В Соединенных Штатах убили американского актера сериалов Эдди Хассела.
Как передает Daily Star со ссылкой на источники в полиции Техаса, артист заметил, как несколько злоумышленников пытаются угнать его машину, после чего попытался их остановить.
Трагический инцидент случился накануне, 1 ноября, на территории штата Техас. По предварительным данным, в Эдди Хассела стреляли угонщики.
В полиции штата пояснили, что актер заметил, как злоумышленники пытаются угнать его автомобиль. Артист хотел остановить угонщиков, после чего те начали стрелять. В результате 30-летний Эдди Хассел скончался на месте от полученных ранений.
Задержаны ли злоумышленники, пока не уточняется.
Эдди Хассел приобрел известность после участия в ряде многосерийных фильмов.
Ранее стало известно о смерти Шона Коннери. Знаменитый киноартист, сыгравший десятки ролей, ушел из жизни в возрасте 90 лет.
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