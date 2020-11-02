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В США угонщики убили звезду сериалов


09:33
В США угонщики убили звезду сериаловФото: nepsite.ru

В Соединенных Штатах убили американского актера сериалов Эдди Хассела.

Как передает Daily Star со ссылкой на источники в полиции Техаса, артист заметил, как несколько злоумышленников пытаются угнать его машину, после чего попытался их остановить.

Трагический инцидент случился накануне, 1 ноября, на территории штата Техас. По предварительным данным, в Эдди Хассела стреляли угонщики.

В полиции штата пояснили, что актер заметил, как злоумышленники пытаются угнать его автомобиль. Артист хотел остановить угонщиков, после чего те начали стрелять. В результате 30-летний Эдди Хассел скончался на месте от полученных ранений.

Задержаны ли злоумышленники, пока не уточняется.

Эдди Хассел приобрел известность после участия в ряде многосерийных фильмов.

Ранее стало известно о смерти Шона Коннери. Знаменитый киноартист, сыгравший десятки ролей, ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Автор: Злата Богатова

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