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У Эшли Симпсон родился сын


2.11.2020 20:04
Эшли СимпсонФото: smi2.net
Эшли Симпсон

Вновь стала матерью известная американская актриса и певица Эшли Симпсон.

Как передают зарубежные СМИ, появившийся на свет в конце октября мальчик стал уже третьим для звезды и ее мужа, актера Эвана Росса.

Счастливые родители уже дали имя мальчику, его назвали Зигги Блю Росси. По словам Эшли Симпсон, она "на седьмом небе!"

Фото сына, который появился на свет 29 октября, артистка опубликовала в своем Instagram. На снимке она изображена с младенцем, который укутан в коричневый конверт с белыми полосками. Узнав о радостном событии, фанаты начали поздравлять Симпсон и Росса.

Стоит отметить, что имя для своего третьего ребенка родители подобрали в честь героя из пятого альбома Дэвида Боуи.

Романтические отношения Симпсон и Росса длятся уже около шесть лет. Кроме дочки Джаггер Сноу, родившейся примерно через год после свадьбы, пара воспитывает сына певицы от первого брака.

Автор: Злата Богатова

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