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Назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения коронавирусом
10:26
Фото: rollingstone.com
О результатах исследования, которое проводилось китайскими учеными, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
На эту тему он говорил на площадке форума OpenBio, пишет "Российская газета".
По словам Сергея Нетесова, среди тех, кто заразился новым коронавирусом COVID-19 в Китае, было лишь 10% людей, регулярно носивших очки. Проведя соответствующее исследование, зарубежные специалисты пришли к выводу, что этот фактор оказывает большое влияние на риск инфицирования.
Как свидетельствуют отчеты китайских ученых, люди, которые достаточно часто носят очки, значительно более редко заражались коронавирусом. Российский профессор пояснил, что в КНР такой вывод стал очевидным из-за того, что свыше 80% людей, испытывающих проблемы со зрением, предпочитают очки контактным линзам.
Ранее власти Великобритании объявили общенациональный карантин в целях борьбы с распространением коронавируса.
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