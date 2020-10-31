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Назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения коронавирусом


10:26
Назван фактор, в пять раз снижающий риск заражения коронавирусомФото: rollingstone.com

О результатах исследования, которое проводилось китайскими учеными, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

На эту тему он говорил на площадке форума OpenBio, пишет "Российская газета".

По словам Сергея Нетесова, среди тех, кто заразился новым коронавирусом COVID-19 в Китае, было лишь 10% людей, регулярно носивших очки. Проведя соответствующее исследование, зарубежные специалисты пришли к выводу, что этот фактор оказывает большое влияние на риск инфицирования.

Как свидетельствуют отчеты китайских ученых, люди, которые достаточно часто носят очки, значительно более редко заражались коронавирусом. Российский профессор пояснил, что в КНР такой вывод стал очевидным из-за того, что свыше 80% людей, испытывающих проблемы со зрением, предпочитают очки контактным линзам.

Ранее власти Великобритании объявили общенациональный карантин в целях борьбы с распространением коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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