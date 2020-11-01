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Чехия стала лидером по числу смертей от COVID
00:30
Фото: vk.com
С учетом показателей за последние семь дней Чехия стала лидером по количеству смертей от COVID в пересчете на 100 тыс. жителей. За истекшую неделю в стране было зарегистрировано максимальное количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего же за период с начала пандемии коронавируса в Чехии умерли уже около 3,2 тыс. заразившихся.
Данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) свидетельствуют о том, что в течение последней недели Чехия стала лидером мирового антирейтинга по уровню умерших пациентов с подтвержденным COVID-19. Как передает портал Novinky.cz, в пересчете на 100 тыс. жителей этот печальный показатель увеличился до отметки 11,02.
В результате Чехия опередила Андорру, где за семь суток умерло 7,88 инфицированных на каждые 100 тыс. населения. Третью строку в списке ECDC сейчас занимает Бельгия (6,81), четвертую — Армения (6,19). Пятерку замкнула Черногория (6,11).
За последние сутки в Чехии было выявлено еще 11,4 тыс. новых случаев COVID-19. Нарастающим итогом в стране зафиксировали уже свыше 335 тыс. зараженных, тогда как в численность населения сейчас составляет 10,6 млн человек.
Ранее глава российского посольства в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, сколько граждан РФ скончались от коронавируса во время отдыха на курортах Турции.
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