Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Чехия стала лидером по числу смертей от COVID

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Фото: vk.com



С учетом показателей за последние семь дней Чехия стала лидером по количеству смертей от COVID в пересчете на 100 тыс. жителей. За истекшую неделю в стране было зарегистрировано максимальное количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего же за период с начала пандемии коронавируса в Чехии умерли уже около 3,2 тыс. заразившихся.



Данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) свидетельствуют о том, что в течение последней недели Чехия стала лидером мирового антирейтинга по уровню умерших пациентов с подтвержденным COVID-19. Как передает портал Novinky.cz, в пересчете на 100 тыс. жителей этот печальный показатель увеличился до отметки 11,02.



В результате Чехия опередила Андорру, где за семь суток умерло 7,88 инфицированных на каждые 100 тыс. населения. Третью строку в списке ECDC сейчас занимает Бельгия (6,81), четвертую — Армения (6,19). Пятерку замкнула Черногория (6,11).



За последние сутки в Чехии было выявлено еще 11,4 тыс. новых случаев COVID-19. Нарастающим итогом в стране зафиксировали уже свыше 335 тыс. зараженных, тогда как в численность населения сейчас составляет 10,6 млн человек.



Ранее глава российского посольства в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, сколько граждан РФ скончались от коронавируса во время отдыха на курортах Турции.



Автор: Злата Богатова

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