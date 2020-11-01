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Число жертв землетрясения в Измире возросло до 69
1.11.2020 22:22
Фото: 24.kz
В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщают о том, что количество жертв землетрясения увеличилось и составляет на текущий момент почти семьдесят человек. Ранее власти информировали о 24 погибших.
Как стало известно, в результате землетрясения, случившегося в западной провинции Измир 30 октября, стали уже шестьдесят девять человек, передает Anadolu Ajansı со ссылкой на ведомство. Экстренные службы при активном содействии местного населения продолжают работать в пострадавших от стихийного удара населенных пунктах, указано в сообщении.
По данным ученых, эпицентр подземных толчков располагался в море, неподалеку от города Сеферихисар, залегая на глубине 10 км. Землетрясение ощутили и жители греческого острова Самос, где под завалами разрушенного дома погибли два человека.
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